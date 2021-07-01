



Роман Когодовский, который на пожаре 28 апреля вынес из дома младшего брата, получил 62% ожогов тела и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом изданию «Млын» рассказал Алексей, отец 12-летнего мальчика, пишет charter97.org.





Мужчина отметил:





— Рома нас видит и реагирует, подает звуки. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Прошло несколько операций. Предстоит пересадка кожи на спине и шее. Люди до сих звонят и спрашивают, как Рома.





После пожара семье выделили арендный дом площадью 200 «квадратов»: за проживание платить не нужно, только за «коммуналку». В основном здесь живет Алексей и младшие дети Миша и Ваня, а супруга Мария — в Минске, чтобы быть рядом со старшим Ромой.