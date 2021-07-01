Назарбаев рассказал Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи
Первый президент Казахстана отметил поддержку, которую получила его страна со стороны России в период пандемии.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, пишет Sputnik, что от коронавирусной инфекции его спасли российские врачи. СOVID-19 был выявлен у 80-летнего Назарбаева 18 июня прошлого года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. А в июне этого года первый президент Казахстана прошел курс вакцинации российским препаратом "Спутник V".
"Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней", - сказал Назарбаев в ходе встречи с Путиным в среду в Москве.
"Это было решающее в моем излечении. Это не забывается", - добавил он.
Назарбаев поблагодарил российского президента за дружбу и доверие. "Я в таком возрасте, когда ценности уже не меняются, заверяю вас в своем глубоком уважении, искренне хочу для вас успехов и крепкого здоровья", - сказал первый президент Казахстана.
Кроме того, он обратил внимание на поддержку, которую Россия оказала Казахстану в период пандемии.
17:51 01/07/2021
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