Захотелось пострелять: беларуские пограничники расстреляли беспилотный мотопараплан
Военные расстреляли летательный аппарат дабы пресечь "посягательство" на воздушное пространство Беларуси.
Случай произошел ночью 29 июня неподалеку от деревни Субботник Ивьевского района. Пограничный наряд обнаружил летательный аппарат, двигавшийся неподалеку от белорусско-литовской границы. В ходе преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны, сообщает Госпогранкомитет.
«Военнослужащими предприняты все меры для принудительной посадки беспилотного мотопараплана, в том числе был открыт огонь из табельного оружия.
Предварительный осмотр указывает на кустарное производство конструкции, а дистанционное управление – на возможность использования летательного аппарата для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, так и других грузов, представляющих опасность.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к нарушению использования воздушного пространства Республики Беларусь», — сказано на сайте ведомства.
Источник: blizko.by
16:54 01/07/2021
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