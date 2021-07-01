Документ опубликован на портале правовой информации. Изменения вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Также президент подписал закон о запрете публичной демонстрации изображений лиц нацистских военных преступников.





Согласно первому закону, в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении, в СМИ и интернете запрещено «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси», установленных приговором Нюрнбергского трибунала.





Также запрещается «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы». Санкции за нарушения пока не установлены.





Второй закон запрещает использовать и публично демонстрировать изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала как оскорбляющие многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.





В документе отмечено, что такие изображения являются экстремистскими. В качестве исключения их можно использовать в случаях, когда формируется «негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания».





К экстремистским материалам, кроме изображений, также отнесены выступления руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными приговором Нюрнбергского трибунала, и руководителей организаций, сотрудничавших с ними.





Изменения вносятся в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Санкции за эти нарушения пока не установлены.





Подготовить законопроект о запрете отождествления действий СССР и нацистской Германии предложил Владимир Путин.





Законопроект внесли глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») и сенатор Алексей Пушков (беспартийный). Авторами второго закона выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым (оба — «Единая Россия»).