Ранее сообщалось, что 27 июня в Лунинецком районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежавший Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси.





Вертолет патрулировал пожароопасную обстановку лесного массива, но что-то пошло не так.





В районе деревни Черебасово, что в Лунинецком районе, вертолет ушел в неконтролируемое вращение, произошла авария, сообщило «Медиа-Полесье» по информации телеграм-канала «отВинта/Авиация Беларуси».





Во внештатной ситуации пилоты смогли выровнять вертолет перед самой землей, посадка была жесткой.





В результате командир экипажа вертолета был госпитализирован, летчик-наблюдатель в аварии серьезно не пострадал. Вертолет восстановлению не подлежит.





По неофициальной информации, причиной аварийной посадки Ми-2 под Лунинецем стал отказ техники.





Как ранее сообщали в МЧС, расследованием инцидента занимается специальная комиссия, которой поручено установить все причины и обстоятельства произошедшего.











