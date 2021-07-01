В России введена обязательная дактилоскопия для иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной биометрической регистрации и медосвидетельствовании всех иностранцев, въезжающих в Россию более чем на три месяца.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





Закон обязывает проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование всех иностранцев, въезжающих в Россию на срок более 90 календарных дней - все эти процедуры должны быть также пройдены в течение 90 дней со дня въезда в РФ. При этом иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны зарегистрироваться и пройти медосвидетельствование за 30 дней.





Медицинское освидетельствование должно включать не только тест на наличие опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, но и проверку на "наличие или отсутствие факта употребления" наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ.





Дактилоскопическая и фоторегистрация проводятся однократно, в то время как медицинское освидетельствование необходимо проходить повторно не позднее 30 дней с истечения срока действия результатов предыдущего, который устанавливается Минздравом.





Проведение регистрации и медосвидетельствования возлагается на подведомственные МВД РФ учреждения и организацию, уполномоченную городом Москвой. При этом закон увеличивает срок хранения всех дактилоскопических данных органами внутренних дел до достижения человеком возраста 100 лет (сейчас - до достижения 80 лет) либо установления факта его смерти.





Требования о дактилоскопической и фоторегистрации, а также медосвидетельствовании не коснутся детей до 6 лет и граждан Беларуси, а также дипломатов и их семей на основании принципа взаимности с их странами.





Кроме того, согласно поправкам, внесенным депутатом Артемом Туровым ко второму чтению инициативы, разрешения на временное проживание смогут выдаваться без учета утвержденной правительством РФ квоты не только гражданам Украины, но и гражданам Казахстана и Молдовы.





В то же время документ позволяет продевать срок временного пребывания в РФ иностранцев, въезжающих без получения визы, и членов их семей на срок действия заключенного трудового или гражданско-правового договора, на основании которого мигрант планирует работать в России.





Соответствующие поправки вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (115-ФЗ). Также срок временного пребывания иностранца в РФ может быть продлен на 90 дней в случае его признания носителем русского языка.





Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, сейчас ряд категорий иностранцев, в первую очередь граждане стран ЕАЭС, могут длительное время находиться в РФ без регистрации или медицинского освидетельствования - международные договоры разрешают их проживание на территории России для работы по трудовому или гражданско-правовому договору.





По данным авторов инициативы, на 1 марта 2020 года количество таких иностранцев в РФ достигало 2,5 млн человек.