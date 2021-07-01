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22-летний парень спас тонущих детей. Но сам погиб

В Ивановском районе 22-летний парень спас детей ценой своей жизни

Вечером 30 июня у реки Ясельда в Ивановском районе 22-летний местный житель пас коров. К нему пришла супруга с двумя малолетними племянницами, которые решили искупаться в реке. 

В какой-то момент девушка начала звать на помощь. Мужчина увидел, как обе девочки стали тонуть и бросился их спасать. Девушка выбралась из воды самостоятельно, а ее муж успел вытолкнуть девочек к берегу, однако сам утонул. 

Спасти его не удалось. Тело мужчины без признаков жизни извлекли из воды сотрудники МЧС, сообщает СК.
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