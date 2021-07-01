Фельдшеру скорой помощи и чемпионке Беларуси по муай-тай Анастасии Калашниковой не продлили контракт, об этом сообщила девушка в своем Instagram.





“В процессе работы я сталкивалась со многими странными вещами. Можно быть каким угодно специалистом <...>, не выходить на работу по причине запоя или пить на работе <...>, унижать коллег и орать на всех вокруг, включая администрацию; или писать вымышленные диагнозы <...>.





Но главное быть верным царю, или царь подарит носок. Но мы же все знаем, что в сказке это было хорошо. Потому что Добби, наконец, стал свободным. Благодарна начальству за то, что нащупали яйца, чтобы поставить в известность заранее и ответить мне на вопросы. Хоть и немного жаль, что они оказались слишком малы, чтобы нас защитить”, — так Анастасия Калашникова прокомментировала произошедшее.









Напомним, в январе Анастасию Калашникову задержали около станции метро "Пушкинская", где она проходила мимо девушек, которые ставили лампадки на месте гибели Александра Тарайковского.





Фельдшер получила 870 рублей штрафа по ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) старого КоАП, действовавшего на тот момент.





Кроме того, девушка публиковала в Instagram посты, демонстрирующие ее активную гражданскую позицию.