Литовцы у белорусской границы задержали ещё 36 нелегалов

Всем им сделают тесты на коронавирус, иностранцев изолируют, сообщает pasienis.lt.





В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 672 нелегальных мигранта. Это в два раза больше, чем за четыре предыдущих года вместе взятых, в восемь раз больше, чем за весь 2020 год. Среди задержанных больше всего граждан Ирака — 428 человек. Нелегально перешли границу и 44 гражданина Беларуси.