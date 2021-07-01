Литовцы у белорусской границы задержали ещё 36 нелегалов
Литовские пограничники задержали возле белорусской границы ещё пять групп нелегальных мигрантов. Всего — 36 человек. Среди них больше всего граждан Ирака, которые попросили убежища.
Всем им сделают тесты на коронавирус, иностранцев изолируют, сообщает pasienis.lt.
В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 672 нелегальных мигранта. Это в два раза больше, чем за четыре предыдущих года вместе взятых, в восемь раз больше, чем за весь 2020 год. Среди задержанных больше всего граждан Ирака — 428 человек. Нелегально перешли границу и 44 гражданина Беларуси.
Источник: euroradio.fm
12:08 01/07/2021
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение