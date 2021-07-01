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В России третий день подряд - рекордная смертность от коронавируса

И резкий ост заболеваемости

За последние сутки в России выявили 23 543 новых случая коронавируса. Это на 2,5 тысячи больше новых случаев, чем днем ранее, отмечает bfm.ru

За сутки от инфекции в стране умерли 672 человека — это абсолютный рекорд за все время пандемии в России. До этого рекорды по смертности устанавливались предыдущие два дня подряд, пишет Дождь

Наибольшее число заболевших традиционно в Москве (7597), Московской области (2663) и Санкт-Петербурге (1612).

Не исключено, что ситуация в Беларуси близка к этому, поскольку самый заразный и опасный индийский дельта-штамм уже в нашей стране. Но, увы, Минздрав нам об этом не расскажет. 

Так что соблюдайте необходимые меры предосторожности и берегите себя!
Белорусский партизан
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