Нужно снять автомобиль с учета до 1 июля, то есть избавиться от автохлама или от "зависших" машин по документам, которые давно проданы другим людям, иначе придется платить с будущего года транспортный налог, а уже в этом – внести аванс.

Еще раз напомним, транспортным налогом будет облагаться любое авто, и не важно – пользуетесь вы им или нет. Но если машина в базе и записана на вас – то будьте добры, заплатите, пишет sputnik.by





Здание МРО ГАИ Минска в последние дни заполнено автовладельцами, которые пожелали избавиться от уплаты налога законным путем, ведь машины у них фактически нет, а по документам – есть.

О транспортном налоге

С 1 января 2021 года все автовладельцы, речь о физлицах, признаются плательщиками транспортного налога. Данный налог оплачивается по завершению года в срок до 15 ноября года, который следует за отчетным. То есть, транспортный налог за 2021 год нужно оплатить до 15 ноября 2022 года.





Нынешний год – переходный, автовладельцам нужно будет уплатить аванс до 15 декабря размером в одну базовую (29 рублей).

Как уже оценили в налоговой, в Беларуси около 2 миллионов физлиц будут оплатить авансовый платеж по транспортному налогу до 15 декабря 2021 года. Им придут извещения.

А вот уже в следующем году автовладельцы произведут оплату транспортного налога в полной мере.





К примеру, владельцу авто до 1,5 тонны придется выплатить 61 рубль. От 1,5 до 1,75 тонны - 81 рубль. Более 1,75 тонны и не более 2 тонн – 102 рубля. Машина от 2,25 тонны до 2,5 – 142 рубля, от 2,25 до 3 тонны – 162 рубля.

Есть и льготы. Если авто оформлен на инвалида или пенсионера. Могут не платить налог владельцы машин старше 1991 года выпуска, владельцы электромобилей и автовладельцы машин, которые переделали для перевозки инвалидов.

Снять авто с учета до 1 июля

Не нужно платить налог и тем, кто снимет авто с учета до 1 июля 2021 года. Несмотря на то, что процесс снятия с регистрации машины в этом году серьезно упростили, очередей избежать не удалось.





Ажиотаж в Минском центре регистрации автотранспорта на улице Тимирязева, в принципе, есть всегда. Но такого наплыва людей, как в последние дни июля, еще не было. 30 июня, в последний день, когда можно снять авто с учета во избежание налога, очередь вышла за территорию здания вплоть до парковки.

В 15 часов дня людей стало меньше. Но несколько сотен набралось в зале точно. Очередей несколько, в разные окошки. К слову, работали все операторы. И сами автовладельцы отмечали, что оформляют документы довольно быстро.

"Главное, чтобы справки все были в порядке. Потому что если чего-то нет или не то, то снова придется потом в очередь становиться", - сказала Ирина, она пришла снимать с учета авто, которое давно простаивает в гараже и не эксплуатируется.





По ее словам, слишком много желающих снять авто с учета – потому и очереди.

"Ждать прилично – еще 70 человек передо мной", - говорит Александр, который также снимает машину с учета.

На вопрос, почему пришел в последний день, а не раньше, ответил, что был на вахте, и смог только сегодня.

В последний момент

Таких, кто смог только сегодня, 30 июня, было так много, что в регистрационном отделении было трудно дышать – от духоты.

"А воды тут никакой нет, кстати, покупай иди. Есть кофеавтомат – тоже платный. И кондиционер работает, судя по всему, не очень. И стоим здесь с 12 часов дня, негде присесть", - на эмоциях говорит одна женщина.





Ей вторит подруга: "Очередь бесконечная. Но уже поменьше. Еще 20 человек перед нами, почти все отстояли. Потому сейчас уже с надеждой стоим, поскорее бы оформить нужные документы и сбежать отсюда".

Недовольство налогом

Многие и вовсе не понимают, зачем платить какой-то транспортный налог. Сокрушаются, время экономически непростое, а еще и за машину деньги государству платить.

"Для народа эти деньги не лишние, понимаете? Может, кому-то и кажется, что немного платить. Но эти деньги должны остаться у нас, а не у государства, потому что мы их заработали. В конце концов, авто – это наше имущество, которые мы приобрели", - сказала в МРО ГАИ Минска Анжела, она переоформляет машину на свою знакомую.





"Я с утра приехала, в 10 часов. А сейчас половина четвертого. Очень надеюсь, что успею. Передо мной еще 47 человек, буду стоять – выбора нет, платить деньги не хочу в виде налога", - отметила девушка Елена.

Пандемии вопреки

Многие возмущались, что вынуждены стоять в очередях даже при том, что сейчас пандемия коронавируса.

"Масок нет на входе, антисептиков не видела тоже", - отметила собеседница.

"Зачем в такое непростое с точки зрения эпидемиологии устраивать вот это массовое сборище людей, здесь заразиться коронавирусом можно на раз-два", - возмущенно говорит она, не пожелав представиться.

Реакция ГАИ

Судя по всему, в Госавтоинспекции сами не ожидали такого наплыва людей в центр регистрации транспорта.

Мингорисполкома Андрей Зырянов, такого ажиотажа в центре еще не было.

Он отметил, что по этой причине было решено продлить рабочий день 30 июня, что все смогли пройти переоформление документов на транспортное средства.

"И еще раз напоминаю минчанам, что снять с учета транспорт можно не только МРО на Тимирязева, но и в любом регистрациооном отделе ГАИ по Беларуси", - отметил Зырянов.

Он добавил, что изменений в сроках снятия с учета транспорта не будет – то есть до 1 июля 2021 года.

"Мы исполняем, а не меняем введенные нормы", - подчеркнул замначальника управления минской ГАИ.

А если налог не платить?

Наказание за неуплату положенного налога для владельцев авто есть. И функции контроля за исполнение закона в этой части возложены на министерство по налогам и сборам.





Как ранее уточнили в МНС, неуплаченный налог никуда не исчезнет, за него будет начисляться пеня. Также возможно применение административной ответственности. Но при этом налоговые органы будут работать на предупреждение - доводить гражданину информацию о том, что он должен уплатить налог на транспортное средство. Есть и мера принудительного взыскания денежных средств.

А если авто не зарегистрировано в Беларуси?

Если транспорт не зарегистрирован в ГАИ Беларуси, то владелец авто по закону может не уплачивать налог. И не важно, белорусский он гражданин или нет.





А вот граждане с видом на жительство, которые ездят в Беларуси на зарегистрированном в республике авто, должны платить ежегодный транспортный взнос.