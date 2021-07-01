Фото пресс-службы Мингорисполкома





Строительство этого здания было начато еще в 2010 г., затем по различным причинам приостанавливалось и только в 2019-м по личному распоряжению Александра Лукашенко было возобновлено и завершено.





На церемонии присутствовали председатель Верховного Суда Валентин Сукало, заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель Минского городского суда Павел Коршунович и многие другие.





— Символично, что этот объект вводим в эксплуатацию накануне Дня Независимости Республики Беларусь, — отметил Владимир Кухарев.







Действительно, символично.