В Минске построили еще одно здание суда за 25 млн рублей. Там будут работать судьи двух районов
Состоялось торжественное открытие нового здания судов Первомайского и Советского районов, которое располагается по адресу: ул. Ф. Скорины, 6Б, сообщает агентство «Минск-Новости».
Фото пресс-службы Мингорисполкома
Строительство этого здания было начато еще в 2010 г., затем по различным причинам приостанавливалось и только в 2019-м по личному распоряжению Александра Лукашенко было возобновлено и завершено.
На церемонии присутствовали председатель Верховного Суда Валентин Сукало, заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель Минского городского суда Павел Коршунович и многие другие.
— Символично, что этот объект вводим в эксплуатацию накануне Дня Независимости Республики Беларусь, — отметил Владимир Кухарев.
Действительно, символично.
09:25 01/07/2021
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