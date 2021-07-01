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В Минске построили еще одно здание суда за 25 млн рублей. Там будут работать судьи двух районов

Состоялось торжественное открытие нового здания судов Первомайского и Советского районов, которое располагается по адресу: ул. Ф. Скорины, 6Б, сообщает агентство «Минск-Новости».

Фото пресс-службы Мингорисполкома

Строительство этого здания было начато еще в 2010 г., затем по различным причинам приостанавливалось и только в 2019-м по личному распоряжению Александра Лукашенко было возобновлено и завершено.

На церемонии присутствовали председатель Верховного Суда Валентин Сукало, заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель Минского городского суда Павел Коршунович и многие другие.

— Символично, что этот объект вводим в эксплуатацию накануне Дня Независимости Республики Беларусь, — отметил Владимир Кухарев. 

Действительно, символично.
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