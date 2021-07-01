Степана Латыпова вернули на «Володарку», он прошёл судебно-психиатрическую экспертизу
На данный момент неизвестно, когда возобновится суд над Степаном Латыповым.
Подготовка выводов экспертизы может занять до трех недель. Об этом сообщила тетя Степана Галина Латыпова, пишет «Радыё Свабода».
Степан попал в РНПЦ психического здоровья 18 июня. Экспертиза продолжалась ровно неделю. 25 июня его вернули на «Володарку».
Напомним, 1 июня Латыпов попытался себе перерезать горло в зале суда. Перед этим он сказал, что ГУБОП угрожал ему уголовными делами против родных и соседей, если он не признает вину. Степана прооперировали в одной из столичных больниц.
Фото: kurjer.info
09:15 01/07/2021
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