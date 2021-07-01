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"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" - Белтелерадиокомпания отреагировала на решение Европейского вещательного союза (EBU

В БТРК заявили, что "с улыбкой и некоторым удовлетворением" приветствуют этот "долгожданный факт".

Белтелерадиокомпания прокомментировала решение Европейского вещательного союза (EBU) приостановить ее членство в организации. В БТРК заявили, что "с улыбкой и некоторым удовлетворением" приветствуют этот "долгожданный факт".

В Белтелерадиокомпании обвинили EBU в том, что их ничего не интересует "кроме вопросов гендерного равенства и угроз со стороны России". Кроме того, по мнению авторов комментария, в организации голосование на выборах руководителей разных уровней "напоминали нам выборы дорогого Леонида Ильича Брежнева во времена Советского Союза". "Такого единогласия не видела даже КПСС. Там все всегда были "за", - посетовали в БТРК.

В комментарии утверждается, что БТРК сначала сама хотела выйти из EBU – "это было бы красиво". Однако в компании хотели, чтобы им обосновали "весь ужас показа в нашем эфире заявления Романа Протасевича". "Про Протасевича и вовсе сказать нечего. Роман и его подруга Сапега живут в квартирах под домашним арестом, гуляют по минским паркам и раздают интервью налево-направо", - говорится в комментарии.


Кроме того, в Белтелерадиокомпании заявили, что в Европейском вещательном союзе "знают, что страны Запада участвовали в подготовке переворота в Беларуси". При этом в БТРК пообещали и дальше "рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире".

"А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения!", - отмечено в комментарии.

Как сообщалось, Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации. EBU в конце мая текущего года принял это решение, но дал БТРК 2 недели на ответ до вступления решения в силу.
smartpress.by
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