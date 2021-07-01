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Ковчег с мощами Александра Невского прибудет в Витебск 2 июля

В Витебск 2 июля прибудет ковчег со святыми мощами благоверного великого князя Александра Невского.

Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира, отметили в БПЦ.

Одновременно, по словам священнослужителей, проводится четыре крестных хода с мощами благоверного князя Александра Невского. В рамках крестного хода по Центральной России и Беларуси, который начался от Вознесенской Давидовой пустыни Московской области и охватит 28 городов России и Беларуси, святыня принесена 28 июня в Смоленск.

"Ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского будет доступен для поклонения верующих в Успенском соборе Смоленска с 29 июня по 1 июля. 2 июля, после Божественной литургии, которую возглавят Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, ковчег со святыней будет доставлен в город Витебск", - цитирует interfax.by.


ПРОГРАММА В ВИТЕБСКЕ

2 июля

14.30 - встреча ковчега со святыми мощами благоверного великого князя Александра Невского в храме Благовещения Пресвятой Богородицы (ул.Замковая, 1).

3 июля

16.30 - Крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского от храма Благовещения Пресвятой Богородицы к Свято-Успенскому кафедральному собору (ул.Крылова, 9).

16.50 - встреча мощей возле Свято-Успенского кафедрального собора (ул.Крылова, 9).

17.00 – Всенощное бдение в Свято-Успенском кафедральном соборе.
 
4 июля

09.45 - торжественная встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Соборная Божественная Литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе.

12.00 – 16.30 — Праздничный концерт на Соборной площади (ул.Крылова,9).

Участники концерта:

Праздничный хор Данилова монастыря, Алексеев Алексей, Щербаков Александр (г.Москва), вокальная группа ансамбля танца песни и музыки "Талака", Международное содружество православных авторов и исполнителей "Благодар" (г.Витебск).

Кулинарные традиции от князя Александра Невского до нашего времени. Поговорим и приготовим. Кулинарное шоу Максима Сырникова (г.Санкт-Петербург).
13.00 - молебен на основание нижнего храма в честь благоверного великого князя Александра Невского Софийского собора г.Витебска (возле торгового центра "Беларусь", ул.Генерала Белобородова, 3).
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