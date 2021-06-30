Татьяна Демидчик и майор милиции Юрий Чернышков в суде. Фото: правозащитный центр «Вясна»





29 июня в суде Березовского района рассмотрели уголовное дело в отношении Татьяны Демидчик, пишет Белсат, которую обвиняли в оскорблении представителя власти по ст. 369 Уголовного кодекса.





Дело вела судья Елена Немкова, сторону гособвинения представлял прокурор Дмитрий Ефимов. Потерпевшим по делу проходил майор милиции из Дрогичинского РОВД Юрий Чернышков.





Согласно обвинению, Татьяна Демидчик 14 августа 2020 года около 14 часов 26 минут находилась по месту жительства, имела намерение и цель публично оскорбить представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей, а также с целью причинения вреда авторитету государственной власти, оставила комментарий в социальной сети «Одноклассники» под фото Юрия Чернышкова следующего содержания: «Маму жаль, урода родила». По оценке эксперта комментарий содержал негативную оценку сотрудника милиции.





Обвиняемая вину признала. Суду пояснила, что находилась дома, где ухаживает за больным свекром, увидела в одноклассниках информацию, что Юрий Чернышков избивал девушку, а после сдал ее ОМОНу, под эмоциями оставила комментарий.





Пострадавший милиционер рассказал, что после появления того поста и комментариев под ним ему и его семье стали угрожать, а в его дворе подожгли четыре автомобиля.





Чернышков подал заявление в Следственный комитет и оставил свой номер телефона на случай, если кто-то захочет извиниться перед ним. Однако за все время позвонил только один человек.





Всего же под фото Чернышкова, было оставлено 97 комментариев, всех авторов он собирается найти и привлечь к ответственности. Суд над Татьяной Демидчик – это уже пятый процесс, где Юрий Чернышков проходит потерпевшим.





Кроме домашней «химии», Татьяна Демидчик вынуждена заплатить 1500 рублей моральной компенсации.