Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры





По словам Тарантино, он покидает профессию именно на пике карьеры, поскольку знает, что после головокружительного успеха всегда наступает очередь провалов.

"Я отдал все, что у меня есть, все, что у меня есть", - отметил Тарантино.

Он подчеркнул, пишет unn.com.ua, что планирует снять прощальный фильм, но пока не готов о нем говорить.













Контекст





Квентин Тарантино родился в 1963 году в США. Он приобрел мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво" (1994).

В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу "Однажды в Голливуде", написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году.

Режиссер женат. Жена Тарантино - израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.



