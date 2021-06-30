Валерий Дайнеко не был верным мужем. Фото: личный архив





Валерий Дайнеко не очень любит рассказывать в интервью, но в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, вышедшей в эфир 26 июня, не стал отрицать, что во времена работы в ансамбле «Чырвона рута» был влюблен в Софию Ротару, О своей личной жизни знаменитый «песняр»не очень любит рассказывать в интервью, но в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, вышедшей в эфир 26 июня, не стал отрицать, что во времена работы в ансамбле «Чырвона рута» был влюблен в Софию Ротару, пишет kp.by. Музыканту тогда было 26. И когда в студии передачи на экран вывели фотографию Ротару тех времен, Дайнеко признался, что нарисовал с этой фотографии рисунок карандашом и подарили певице на день рождения. Ротару повесила портрет на стену, но…





- Судьба этой картины, которую она тут же повесила… То ли Толя приревновал (музыкант Анатолий Евдокименко, муж певицы. - Ред.)… Короче, он ее разорвал в клочья.





Был ли у мужа Ротару реальный повод к ревности, осталось за кадром. Дайнеко заметил лишь, что певицу «любили все, я не остался в стороне, я молодой человек, кто мне запретит кого-то любить?» Но догадывалась ли Ротару о его чувствах? Этот вопрос он попросил задать ей.





Валерий Дайнеко женился довольно поздно - в 34 года. У его избранницы Ирины была дочь Яна от предыдущего брака, которую артист принял как родную. Вскоре родилась их общая с Ириной дочь Виктория, она на четыре года старше Яны. Обе дочки пошли по стопам отца - Яна сейчас солистка «Новых самоцветов», а Виктория живет в Америке и выступает с концертами в свободное от воспитания троих детей время.





69-летний Дайнеко признался, что они с супругой прожили вместе 8 лет и разбежались по ее инициативе. Причиной их расставания стали, судя по словам Валерия, постоянные подозрения жены в изменах, которые в конец концов натолкнули его на реальные шаги в этом направлении.





Ирина Дайнеко с дочками Викторией и Яной. Фото: личный архив





- Давал ли поводы для ревности? Конечно! Я вам скажу, тут повода даже не нужно было давать. Как-то она приехала ко мне и вот мы после концерта идем в номер, вдруг раздается звонок. Трубку снимаешь: «Валерий, здравствуйте. Вы меня не знаете, меня зовут Лена. Можно с вами встретиться?». Жена говорит: «А если бы меня не было? Договорился бы с ней?». Наверное, жене понять невозможно, что я могу ответить: «Извините, я занят. Должен отдыхать», - оправдывался Валерий на передаче. - Случалось ли так, что я оказывался неверен? Потом - да! Когда тебе все время говорят о неверности и ты не можешь доказать обратное, все-таки думаешь: «А какая разница? Уже все равно отношения сломанные, непонятные». Она приезжала, проверяла. Однажды мы работали в Красноярске, сижу пишу жене письмо, я ей каждый день писал письма на гастролях. В два часа стук в дверь, открываю - стоит Ира. Я говорю: «Смотри, тебе письмо. Видишь какой у тебя муж верный». Она приехала без предупреждения. Так бывало несколько раз. Она меня никогда не заставала ни с кем. Невозможно было. Я профессионал!





На этих словах Дайнеко рассмеялся вслед за студией и добавил: «Шутка». Но в такой шутке точно есть доля правды. При этом Валерий и Ирина так и не оформили развод. По его словам, «сначала по каким-то причинам, а потом руки не доходили. Это называется не сошлись характерами. Может быть, прошло время. Все-таки жили восемь лет, пытались даже сойтись… Не знаю…».







