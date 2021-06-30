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Ударил работника, который заступился за уволенного: экс-директор автопарка в Крупках получил 4 года колонии

Мужчину признали виновным в превышении служебных полномочий.


Инцидент произошел в Крупках еще в декабре 2018-го года. В рабочее время в приемной администрации филиала «Автомобильный парк №18» Миноблавтотранса на тот момент директор автопарка несколько раз ударил своего работника, пишет kp.by. Пресс-служба Минского облсуда сообщила подробности.

Причиной агрессии стало то, что работник высказался против увольнения своего коллеги, а еще заявил о грубом обращении на работе с ним самим. Ударивший мужчину директор еще потребовал, чтобы тот написал заявление о своем увольнении по собственному желанию без объяснения причин.

- Своими действиями директор филиала причинил существенный вред правам и законным интересам работника, дискредитировал себя и подорвал авторитет руководителя структурного подразделения госпредприятия, - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Бывшего директора автопарка суд признал виновным и приговорил к 4 годам колонии за превышение служебных полномочий. Кроме того, он выплатит потерпевшему работнику моральную компенсацию - 4 тысячи белорусских рублей.

Приговор еще может быть обжалован.
Источник: Надежда Бутович
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