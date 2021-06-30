ДИН МВД: в колониях возобновлены длительные свидания

"По информации ДИН МВД, в полном объеме возобновлены длительные свидания для содержащихся в учреждениях УИС лиц и для находящихся в ЛТП граждан", - говорится в сообщении.





"Также осужденным предоставлено право выхода в свободное от работы время из исправительных учреждений открытого типа (ИУОТ), разрешен выезд осужденных (граждан) за пределы исправительных колоний-поселений, ИУОТ и ЛТП с соблюдением мер по предупреждению и распространению острой респираторной инфекции", - проинформировали в МВД.





Кроме того, возобновляются посещения осужденных представителями общественных объединений и священнослужителями.





Ограничения были введены ранее для профилактики распространения коронавирусной инфекции.







