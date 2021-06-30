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ДИН МВД: в колониях возобновлены длительные свидания

В исправительных учреждениях Беларуси сняты ограничения, введенные из-за коронавируса, в частности, возобновлены свидания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси в среду.

"По информации ДИН МВД, в полном объеме возобновлены длительные свидания для содержащихся в учреждениях УИС лиц и для находящихся в ЛТП граждан", - говорится в сообщении.

"Также осужденным предоставлено право выхода в свободное от работы время из исправительных учреждений открытого типа (ИУОТ), разрешен выезд осужденных (граждан) за пределы исправительных колоний-поселений, ИУОТ и ЛТП с соблюдением мер по предупреждению и распространению острой респираторной инфекции", - проинформировали в МВД.

Кроме того, возобновляются посещения осужденных представителями общественных объединений и священнослужителями.

Ограничения были введены ранее для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Источник: interfax.by
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