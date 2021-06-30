Три ребенка попали в реанимацию в Борисове - съели ядовитые ягоды
Дети 5-9 лет отравились привлекательными красными ягодами, когда пошли без взрослых собирать землянику в лесу
В реанимацию Борисовской ЦРБ попали трое детей, сообщил местный ресурс «Адзiнства».
Известно, что дети 5, 6 и 9 лет пошли в лес за земляникой. Ягоду они собирали на территории микрорайона Печи под Борисовом, взрослых с ребятами не было.
Однако вместо земляники ребята наткнулись на поляну уже отцветших ландышей, после белых цветков, на веточках появились привлекательные красные ягоды. Дети съели по несколько ягод ландышей и оказались в реанимации. Медики сейчас оценивают их состояние как стабильное.
Майский ландыш имеет высокую токсичность, его ягоды только кажутся съедобными - смертельной дозой для ребенка являются всего две-три ягоды. Опасны даже плоды ландыша, случайно попавшие в урожай съедобных ягод. Так как они не теряют своих ядовитых свойств даже после термической обработки.
При отравлении необходимо экстренно обратиться к врачу, а до приезда скорой сделать промывание желудка, дать сорбенты, выпить слабительное и сделать клизму.
Источник: KP.BY
13:42 30/06/2021
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