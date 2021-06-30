







"У Анжелики ухудшилось состояние здоровья, кроме того, обострились прежние симптомы, связанные с женским заболеванием. Есть необходимость в лечении зубов", – рассказала Агнешка Ромашевская.





По ее данным, Анжелика Борис в итоге согласилась выехать в Польшу, но власти сдерживают этот процесс и пытаются таким образом шантажировать ее коллегу, второго лидера Союза поляков, журналиста Анджея Почобута.





Ранее Агнешка Ромашевска-Гузы первой сообщила об освобождении и вывозе в Польшу трех других фигуранток «польского дела» – Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. В мае их освободили из СИЗО и вывезли из страны. Они хоть и в Польше, но остаются обвиняемыми.





Напомним, председателя Союза поляков Беларуси Анжелику Борис задержали 23 марта, она содержится в Жодинском СИЗО. Женщина проходит по "польскому делу", которое Генеральная прокуратура завела» за разжигание религиозной и национальной розни " (часть 3 статьи 130 УК).





В неволе сейчас остаются только Анжелика Борис и Анджей Почобут. В мае им также предлагали освобождение взамен на выезд за границу, но они отказались. Вскоре после этого журналист почувствовал ужесточение условий – его поставили на учет как «склонного к экстремизму».





В СИЗО он заболел коронавирусом.