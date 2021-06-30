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Новый уровень! Худрук Купаловского открывала алкогольный магазин в Молодечно

Художественный руководитель Купаловского театра, актриса Ольга Нефедова выступила на открытии алкогольного магазина "Белтаможсервис" в Молодечно.

Об этом написал на своей странице ВКонтакте местный торговый центр.

Тамара Миронова и Ольга Нефедова (справа). Фото: Торговый центр «Спутник»

Во время открытия гости увидели отрывок из спектакля «Павлинка», в котором сыграли актрисы Ольга Нефедова и Тамара Миронова. 

Как напоминает "Наша нива", обе остались в Купаловском театре после событий августа 2020 года.

Ольга Нефедова стала известно своими интервью, в которых критиковала бывших коллег, а также тем, что плакала на встрече с Лукашенко.

А в этом году она была назначена художественным руководителем театра - вакансия была свободной с августа 2020 года, когда был уволен Павел Латушко.
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