"Прививаться всем и прямо сейчас": эксперты предупреждают об опасных мутациях COVID
Штамм коронавируса, известный как индийский, или «дельта», набирает обороты по всему миру, в том числе и в Беларуси. Эксперты разных стран призывают как можно скорее вакцинироваться, чтобы остановить процесс мутации вируса
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе недавнего брифинга назвал дельта-штамм «самым заразным из выявленных на данный момент вариантов» COVID-19 и предупредил, что в настоящее время тот уже распространился по меньшей мере в 85 странах, сообщает rbc.ru
«Глобальная ситуация невероятно хрупка», — предостерегла вслед за ним на том же брифинге технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19, американский эпидемиолог-инфекционист Мария Ван Керхове.
«Дельта-вариант будет мутировать дальше. Пока же наши медицинские и социальные меры работают, наши вакцины работают, наша диагностика работает, наша терапия работает. Но может настать время, когда этот вирус эволюционирует и все эти контрмеры не справятся», — сказала она.
Дельта (B.1.617.2) — новый вариант вируса Sars-CoV-2 (возбудителя COVID-19), впервые обнаруженный в Индии в конце прошлого года. Вслед за Индией, которая приняла на себя основной удар, от дельта-варианта уже серьезно пострадала Великобритания.
Там он недавно стал доминирующим штаммом, превзойдя свой родной альфа-вариант, который был впервые обнаружен в стране прошлой осенью. Сейчас в Британии дельта-вариант составляет более 90% новых случаев заболевания.
От дельта-варианта также пострадали США, страны ЕС, Россия и многие другие. Кроме того, заражаемость им начала расти в Австралии и Израиле, которые в последнее время, казалось, преуспели в борьбе с COVID-19.
На минувшей неделе беларуский Минздрав признал, что данный штамм обнаружен и в Беларуси
Каковы прогнозы
Согласно исследованию Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), к началу августа в странах ЕС на дельта-штамм будет приходиться около 70% всех новых выявленных случаев заражения коронавирусом, к концу августа этот показатель увеличится до 90%.
«Без дальнейших применения мер NPI (Nonpharmaceutical Interventions, нефармацефтические меры. — РБК) и быстрого развертывания всеобщей вакцинации может наблюдаться резкое увеличение числа новых случаев заражений, госпитализаций и смертей», — говорится в исследовании.
Риск заражения коронавирусом «в частично вакцинированных или невакцинированных субпопуляциях» ECDC оценивает как «высокий или очень высокий», в «полностью вакцинированных субпопуляциях» — как «низкий».
Дельта-вариант распространится по всей Европе, прогнозирует председатель Британской экспертной комиссии вирусологов и эпидемиологов (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, Nervtag) Питер Хорби, мнение которого приводит The Guardian.
По словам эксперта, моделирование распространения альфа-варианта позволило ученым предсказать, что он будет «очень заразным» и «очень широко распространится».
«То же самое моделирование для дельта-варианта предполагает, что это еще более заразный штамм, его будет очень трудно контролировать. И поэтому я думаю, что мы увидим, как он, к сожалению, распространится по Европе», — сказал Хорби.
Дельта-вариант, который распространяется в Европе, очень заразный, согласился в своем недавнем интервью директор Центра образования в области вакцин (Vaccine Education Center) при детской больнице в Филадельфии, профессор вакцинологии Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании Пол Оффит.
По его словам, исследования показывают, что новый штамм примерно на 60% заразнее альфа-варианта, который, в свою очередь, был заразнее первоначального штамма, возникшего в Ухане в конце 2019 года.
«Нам нужно вакцинироваться как можно скорее. Вакцинироваться всем и прямо сейчас», — сказал Оффит, чьи слова приводит CNBC.
В США на «дельту», по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), приходится не менее 10% всех новых случаев заболевания. CDC прогнозирует, что вскоре это станет доминирующим вариантом вируса в стране.
Директор CDC Рошель Валенски на недавнем брифинге в Белом доме предупредила, что, чем больше распространяется дельта-вариант, тем выше вероятность появления еще более опасных мутаций.
«Мы знаем, что наши вакцины работают против этого варианта («дельта». — РБК). Однако он представляет собой набор мутаций, которые могут привести к будущим мутациям, а против них наши нынешние вакцины работать не будут», — сказала директор CDC.
«И именно поэтому сейчас как никогда важно сделать прививку, чтобы остановить цепочку мутаций, которые могут привести к более опасному варианту», — призвала Валенски.
Какова ситуация со штаммом «дельта» в России
Начавшаяся недавно новая вспышка коронавируса в Москве, по заявлению столичных властей, связана с распространением дельта-варианта. В недавнем интервью «Первому каналу» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дельта-штамм выявлен почти у 90% новых заболевших COVID-19.
По словам главврача городской клинической больницы № 15 имени О.М.Филатова (работает с COVID-пациентами с 27 марта прошлого года) Валерия Вечорко, стационар сейчас заполнен практически полностью и преимущественно тяжелыми больными.
«Сегодня мы видим разницу в том, какие пациенты поступали в предыдущие периоды и какие пациенты поступают сейчас. Мы можем уверенно сказать, что вирус поражает не только пожилых, как в предыдущие волны, но и молодых людей, без каких-либо особых хронических заболеваний, не входящих в группу риска», — сказал он.
Кроме того, по словам Вечорко, болезнь ведет себя агрессивнее, чем раньше.
«Повторюсь, такого количества тяжелых пациентов ранее не было. В реанимации сейчас находится рекордное для нас количество пациентов — 180», — говорит он.
«Переход от КТ-1 к КТ-4, когда поражение легких составляет более 75%, занимает всего несколько дней, вызывая тяжелую дыхательную и полиорганную недостаточность, когда поражаются многие органы и системы организма.
В первую и вторую волну мы не наблюдали такого стремительного ухудшения. Такое развитее болезни позволяет рассуждать о том, что применяемые ранее схемы лечения уже не так эффективны, как ранее, и требуют еще более внимательного и индивидуализированного клинического подхода к лечению больного с коронавирусной инфекцией», — сказал Вечорко.
Ранее Александр Гинцбург, директор Центра имени Н.Ф.Гамалеи, где производят вакцину «Спутник V», рассказал, что, согласно лабораторным исследованиям, та продемонстрировала высокие показатели эффективности против дельта-штамма.
20 июня индийские власти сообщили о мутации штамма «дельта», которая получила название «дельта плюс». Позже Минздрав страны сообщил об опасности нового штамма. Он отличается от предыдущего более высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких.
На прошлой неделе в России уже выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс».
К сожалению, что касается ситуации в Беларуси, то мы лишь знаем, что вирус "дельта" к нам уже пришел, но каков размах поражения вирусом, увы, наш Минздрав ничего не сообщает.
Прививка от COVID-19: можно ли заболеть и заразить кого-нибудь после вакцинации, надолго ли защита
Чем прививают в Беларуси?
В нашей стране в основном применяют вакцину «Спутник V». Это первая вакцина в мире, поступившая в свободный оборот. Ее эффективность составляет 91,4%, ишет intex-press.by
Есть еще одна вакцина китайского производства, но она показывает спорные результаты эффективности.
Как работает вакцина «Спутник V»?
Вакцина «Спутник V» тренирует иммунную систему организма человека распознавать шиповидный белок и вырабатывать иммунный ответ — это позволит предотвратить развитие инфекции, если вирус попадет в организм.
Можно ли заболеть COVID-19 после введения одного или двух компонентов вакцины, и можно ли после этого передать вирус другим людям?
Лица, которые получили вакцину, не могут заболеть из-за ее введения или выделять коронавирус, так как в препарате отсутствует живой вирус. Но после второй прививки организму нужно время для выработки иммунитета – от недели до трех, так что можно заразиться и после вакцинации.
Как долго сохраняется защита?
Четкого ответа пока нет. Но есть подтверждения, что иммунная защита сохраняется не менее 9 месяцев и, возможно, до 2-х лет. То есть примерно столько же времени, что и иммунитет после перенесенного заболевания. Но вакцина позволяет сформировать его без заражения и возможных осложнений.
Каковы интервалы для планирования на иммунизацию после перенесенной коронавирусной инфекции?
Вакцинация может быть сделана через промежуток от 3 до 6 месяцев после перенесенного коронавируса. Если COVID-19 развился после введения первого компонента, но второй компонент еще не введен, то укол можно планировать не ранее, чем через полгода после перенесенной инфекции. В любом случае, курс вакцинации необходимо завершить.
Защищает ли вакцинация, проведённая с использованием вакцины, от заражения мутировавшими вариантами вируса?
Пока что продолжаются исследования в этом направлении. Информации о том, что сформированный поствакцинальный иммунитет не позволит предупредить заражение мутировавшим штаммами, нет.
Безопасно ли смешивать вакцины?
Да, хоть и с некоторыми оговорками. Дело в том, что у каждой вакцины свои противопоказания. Так что если по какой-то причине вы решили привиться повторно другим препаратом, обязательно посоветуйтесь с врачом.
В целом, по результатам некоторых исследований, смешение вакцин может быть не только безопасным, но и полезным.
"Белорусский партизан"
11:44 30/06/2021
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