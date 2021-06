«Глобальная ситуация невероятно хрупка», — предостерегла вслед за ним на том же брифинге технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19, американский эпидемиолог-инфекционист Мария Ван Керхове.





«Дельта-вариант будет мутировать дальше. Пока же наши медицинские и социальные меры работают, наши вакцины работают, наша диагностика работает, наша терапия работает. Но может настать время, когда этот вирус эволюционирует и все эти контрмеры не справятся», — сказала она.





Дельта (B.1.617.2) — новый вариант вируса Sars-CoV-2 (возбудителя COVID-19), впервые обнаруженный в Индии в конце прошлого года. Вслед за Индией, которая приняла на себя основной удар, от дельта-варианта уже серьезно пострадала Великобритания.





Там он недавно стал доминирующим штаммом, превзойдя свой родной альфа-вариант, который был впервые обнаружен в стране прошлой осенью. Сейчас в Британии дельта-вариант составляет более 90% новых случаев заболевания.





От дельта-варианта также пострадали США, страны ЕС, Россия и многие другие. Кроме того, заражаемость им начала расти в Австралии и Израиле, которые в последнее время, казалось, преуспели в борьбе с COVID-19.





На минувшей неделе беларуский Минздрав признал, что данный штамм обнаружен и в Беларуси





Каковы прогнозы

Согласно исследованию Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), к началу августа в странах ЕС на дельта-штамм будет приходиться около 70% всех новых выявленных случаев заражения коронавирусом, к концу августа этот показатель увеличится до 90%.





«Без дальнейших применения мер NPI (Nonpharmaceutical Interventions, нефармацефтические меры. — РБК) и быстрого развертывания всеобщей вакцинации может наблюдаться резкое увеличение числа новых случаев заражений, госпитализаций и смертей», — говорится в исследовании.





Риск заражения коронавирусом «в частично вакцинированных или невакцинированных субпопуляциях» ECDC оценивает как «высокий или очень высокий», в «полностью вакцинированных субпопуляциях» — как «низкий».





Дельта-вариант распространится по всей Европе, прогнозирует председатель Британской экспертной комиссии вирусологов и эпидемиологов (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, Nervtag) Питер Хорби, мнение которого приводит The Guardian.





По словам эксперта, моделирование распространения альфа-варианта позволило ученым предсказать, что он будет «очень заразным» и «очень широко распространится».





«То же самое моделирование для дельта-варианта предполагает, что это еще более заразный штамм, его будет очень трудно контролировать. И поэтому я думаю, что мы увидим, как он, к сожалению, распространится по Европе», — сказал Хорби.





Дельта-вариант, который распространяется в Европе, очень заразный, согласился в своем недавнем интервью директор Центра образования в области вакцин (Vaccine Education Center) при детской больнице в Филадельфии, профессор вакцинологии Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании Пол Оффит.





По его словам, исследования показывают, что новый штамм примерно на 60% заразнее альфа-варианта, который, в свою очередь, был заразнее первоначального штамма, возникшего в Ухане в конце 2019 года.





«Нам нужно вакцинироваться как можно скорее. Вакцинироваться всем и прямо сейчас», — сказал Оффит, чьи слова приводит CNBC.





В США на «дельту», по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), приходится не менее 10% всех новых случаев заболевания. CDC прогнозирует, что вскоре это станет доминирующим вариантом вируса в стране.





Директор CDC Рошель Валенски на недавнем брифинге в Белом доме предупредила, что, чем больше распространяется дельта-вариант, тем выше вероятность появления еще более опасных мутаций.





«Мы знаем, что наши вакцины работают против этого варианта («дельта». — РБК). Однако он представляет собой набор мутаций, которые могут привести к будущим мутациям, а против них наши нынешние вакцины работать не будут», — сказала директор CDC.





«И именно поэтому сейчас как никогда важно сделать прививку, чтобы остановить цепочку мутаций, которые могут привести к более опасному варианту», — призвала Валенски.





Какова ситуация со штаммом «дельта» в России

Начавшаяся недавно новая вспышка коронавируса в Москве, по заявлению столичных властей, связана с распространением дельта-варианта. В недавнем интервью «Первому каналу» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дельта-штамм выявлен почти у 90% новых заболевших COVID-19.





По словам главврача городской клинической больницы № 15 имени О.М.Филатова (работает с COVID-пациентами с 27 марта прошлого года) Валерия Вечорко, стационар сейчас заполнен практически полностью и преимущественно тяжелыми больными.





«Сегодня мы видим разницу в том, какие пациенты поступали в предыдущие периоды и какие пациенты поступают сейчас. Мы можем уверенно сказать, что вирус поражает не только пожилых, как в предыдущие волны, но и молодых людей, без каких-либо особых хронических заболеваний, не входящих в группу риска», — сказал он.





Кроме того, по словам Вечорко, болезнь ведет себя агрессивнее, чем раньше.





«Повторюсь, такого количества тяжелых пациентов ранее не было. В реанимации сейчас находится рекордное для нас количество пациентов — 180», — говорит он.





«Переход от КТ-1 к КТ-4, когда поражение легких составляет более 75%, занимает всего несколько дней, вызывая тяжелую дыхательную и полиорганную недостаточность, когда поражаются многие органы и системы организма.





В первую и вторую волну мы не наблюдали такого стремительного ухудшения. Такое развитее болезни позволяет рассуждать о том, что применяемые ранее схемы лечения уже не так эффективны, как ранее, и требуют еще более внимательного и индивидуализированного клинического подхода к лечению больного с коронавирусной инфекцией», — сказал Вечорко.





Ранее Александр Гинцбург, директор Центра имени Н.Ф.Гамалеи, где производят вакцину «Спутник V», рассказал, что, согласно лабораторным исследованиям, та продемонстрировала высокие показатели эффективности против дельта-штамма.





20 июня индийские власти сообщили о мутации штамма «дельта», которая получила название «дельта плюс». Позже Минздрав страны сообщил об опасности нового штамма. Он отличается от предыдущего более высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких.





На прошлой неделе в России уже выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс».





К сожалению, что касается ситуации в Беларуси, то мы лишь знаем, что вирус "дельта" к нам уже пришел, но каков размах поражения вирусом, увы, наш Минздрав ничего не сообщает.