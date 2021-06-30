Девушка в белом платье с красным пояском обратилась со сцены к преподавателям и студентам:





– Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно, преподавателям юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня не находится здесь. Преподавателям по призванию.





Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Елене Ивановне Басалай, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Екатерине Викторовне Новиковой, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, что такое право и кто такой юрист.





Под аплодисменты и возгласы поддержки зала студентка отметила, что многому можно было научиться у недавних выпускников факультета, например, благодаря муткорт-движению, участникам которого «отлично известны имена Ксении Лапутько, Ильи Салея, Ксении Филиппович, многих других выпускников юрфака и ФМО».





(Муткорт, от англ. moot court «учебный судебный процесс» – правовой конкурс, симулирующий рассмотрение дела в государственном или международном суде, возможность применить знания на практике – С.).





– Я желаю каждому из нас любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, независимо от тех трудностей, которые есть и будут. Знать закон, верить в закон. И тогда, как сказал Гюго, «для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право».





Завершила свое выступление выпускница на белорусском языке, обратившись ко всем, кто работает или собирается работать юристом:





– Памятайце, калі ласка, што права – гэта мастацтва дабра і справядлівасці. А дабро, розум і чалавечая годнасць у сукупнасці заўсёды перамагаюць.