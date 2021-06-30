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Российский инфекционист назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса

Российский врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса

Она рассказала в интервью «Ленте.ру», что у пациентов точно есть некие генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции, в том числе — к тяжелой.
 «У пациентов любых возрастов может быть и легкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния. Причем никаких объективных видимых предпосылок к тяжелым исходам у некоторых людей просто нет», — сказала врач. Она допустила, что это может быть каким-то образом связано с неспецифическим или специфическим иммунитетом.

По ее словам, нельзя предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента. Именно по этой причине важно пройти вакцинацию, отметила специалист. «Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку», — заключила она.

Ранее сообщалось, что ученые из Мюнхенского университета и Университетской больницы в Ульме выявили механизм, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 подавляет синтез белков в зараженных клетках и противостоит иммунной системе, что может привести к смерти больного.
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