Адвокат сообщил о продолжении следственных действий с Софьей Сапегой

"На этой неделе с Софьей продолжаются следственные действия. На размещение какой-либо информации о заключении или не заключении досудебного соглашения она не давала. Чувствует себя Софья хорошо. Подробности можно узнать у родственников. Без комментариев", - сказал Филанович.







