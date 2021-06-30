Адвокат сообщил о продолжении следственных действий с Софьей Сапегой
Следственные действия с задержанной в Беларуси россиянкой Софьей Сапегой продолжаются, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" ее адвокат Александр Филанович во вторник.
"На этой неделе с Софьей продолжаются следственные действия. На размещение какой-либо информации о заключении или не заключении досудебного соглашения она не давала. Чувствует себя Софья хорошо. Подробности можно узнать у родственников. Без комментариев", - сказал Филанович.
09:01 30/06/2021
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