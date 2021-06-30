Исследование Минздрава опровергло статистику Минздрава

Сюжеты вышли в новостях 16 июня. ОНТ показал, в каких регионах показатель популяционного иммунитета выше и ниже, пишет mediaiq.by





– Самый сильный – у жителей Гродненской области, а больше всего антител – у людей возраста старше 70 лет. Первый этап исследования проходил с 14 по 19 мая. Добровольцев для проверки антител набирали по всей стране. В общей сложности в проверке данных поучаствовали 12 893 человека, – произнесла ведущая программы.





На БТ ведущий, в отличие от коллеги с ОНТ, уточнил, что исследование проводили белорусский Минздрав совместно с Роспотребнадзором. А также добавил, по данным ВОЗ, пороговый минимум варьируется в пределах 60 процентов.













– Это тот барьер, который способен остановить дальнейшее распространение заболевания, – отметил диктор.





Вообще, как написано на официальном сайте ВОЗ, существует два пути достижения коллективного иммунитета: массовым вакцинированием или в результате перенесенной ранее инфекции.





В Беларуси, согласно данным Минздрава, на момент выхода сюжета прошли полный курс вакцинации примерно 401 тысяча граждан (4,24 процента населения), 702 тысячи получили первую дозу препарата и 407 тысяч (4,3 процента) переболели с начала пандемии. А исследование беларусского ведомства указывает на то, что антитела есть примерно у 40 процентов населения. Получается, что больше 30 процентов (примерно 2 миллиона 840 тысяч беларусов) переболели Covid-19, но в статистику Минздрава так и не попали?





При этом в ВОЗ считают, что попытки достичь коллективного (популяционного) иммунитета, подвергая людей воздействию вируса, неэтичены и проблематичены с научной точки зрения.





– Распространение COVID-19 среди населения разных возрастных групп и с разным состоянием здоровья приведет к неоправданным инфекциям, страданиям и смертельным исходам, – указано на сайте организации.





К тому же, международная организация официально не заявляла, что пороговый минимум, чтобы выработать коллективный иммунитет – 60 процентов привитых и переболевших коронавирусом граждан.





– Доля людей, которым необходимо иметь иммунитет для обеспечения коллективного иммунитета, варьируется в зависимости от болезни. Например, для обеспечения коллективного иммунитета к кори требуется вакцинировать около 95 процентов населения. Остальные 5 процентов будут защищены благодаря тому, что корь не будет распространяться среди вакцинированных людей. Для полиомиелита пороговый уровень составляет около 80 процентов. Доля населения, которая должна быть вакцинирована против COVID-19, для того чтобы начал формироваться коллективный иммунитет, неизвестна и, вероятно, будет варьироваться в зависимости от общины, вакцины, групп населения и других факторов, – указано на сайте ВОЗ.



