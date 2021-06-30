



Все дело оказалось в специальном датчике, который находится в маске - показать результат он может приблизительно чрез полтора часа после того, как человек надел маску. Настроить разработку можно и так, чтобы окружающие не видели показания.





О своем открытии ученые рассказали на сайте Массачусетского технологического института, пишет "Московский комсомолец".



