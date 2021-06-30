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COVID-19: американцы создали маску, которая показывает, болеет ли человек коронавирусом

Ученые Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета разработали необычную маску, которая показывает, болеет ли ее носитель коронавирусом.


Все дело оказалось в специальном датчике, который находится в маске - показать результат он может приблизительно чрез полтора часа после того, как человек надел маску. Настроить разработку можно и так, чтобы окружающие не видели показания.

О своем открытии ученые рассказали на сайте Массачусетского технологического института, пишет "Московский комсомолец".

Они отметили, что начали разрабатывать подобный датчик уже давно. Но тогда он должен был показать, заражен ли человек вирусами Эбола и Зика. Разработка может быть уловить различные вирусы, в зависимости от того, на какой из них она настроена, пишет oxu.az
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