Аборигены Канады собираются в Ватикан за извинениями Папы Римского

Об этом во вторник сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в объединениях представителей коренных народов североамериканской страны.





По их данным, такая поездка состоится 17-20 декабря. Предполагается, что в делегацию войдут лидеры всех основных объединений коренных жителей Канады. Они намерены убедить Папу Римского приехать в Канаду и на канадской территории принести официальные извинения аборигенам страны за роль католической церкви в управлении так называемыми резидентскими школами.





Ранее в июне канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Римско-католическая церковь должна признать ответственность за ту роль, которую она сыграла в организации школ для детей представителей коренных народов Канады, куда насильно забирали несовершеннолетних. Он также напомнил, что в 2017 году во время встречи с Папой Римским Франциском призывал его принести извинения аборигенам Канады. Премьер добавил, что Оттава уже принесла извинения коренным народам страны за действия прошлых правительств в связи с функционированием данных учебных заведений и что "Римско-католическая церковь, Ватикан, должны извиниться".









На прошлой неделе стало известно об обнаружении 751 безымянной могилы на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. В конце мая на территории другой школы для детей индейцев в провинции Британская Колумбия в ходе раскопок были найдены останки 215 несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.





В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс.



