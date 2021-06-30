США анонсировали прекращение авиасообщения с Беларусью

Министерство транспорта США во вторник, 29 июня, выпустило распоряжение, в котором предлагается запретить коммерческое авиасообщение с Беларусью из-за перехвата рейса Ryanair, передает ТАСС.





В документе говорится, что распоряжение основано на решении Госдепартамента о том, что в свете изменения маршрута рейса Ryanair 23 мая "в интересах внешней политики США будет ограничить транспортное сообщение между США и Беларусью".





"Министерство транспорта выпустило распоряжение, предлагающее запретить продажу пассажирских авиабилетов, включая авиаперевозки на основе нескольких авиакомпаний (билеты, забронированные через одну авиакомпанию, содержащие перелеты, выполняемые различными авиакомпаниями), между США и Беларусью", - говорится в тексте.





При этом "запрет предусматривает возможность для правительства США делать исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, соответствующих национальным интересам США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности".





Минтранс предложил заинтересованным сторонам направить свои комментарии до 1 июля.





Ранее сообщалось, что российская авиакомпания стала облетать Беларусь. Это произошло после того, как Евросоюз, Британия и США ввели санкции против белорусских компаний.



