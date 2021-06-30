



"С 30 июня по 7 июля храмах Слуцко-Солигорской епархии будет находиться мироточивая икона Божией Матери "Умиление" (Локотская). Святыня будет принесена в Слуцк, Любань, Несвиж, Клецк, Копыль, Старые Дороги, Солигорск", - говорится в сообщении на сайте Миноблисполкома.





Слуцко-Солигорская епархия сообщила подробный график принесения иконы в приходы 7 райцентров Минщины:





30 июня – Слуцк, Кафедральный собор святого Архангела Михаила;





1 июля – Любань, храм Преображения Господня;





2 июля – Несвиж, храм Вознесения Господня;





3 июля – Клецк, храм Воскресения Христова;





4 июля – Копыль, храм Вознесения Господня;





5 июля – Старые Дороги, храм Святителя Николая Чудотворца;





6 июля – Солигорск, Криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи.





Время принесения иконы в каждый из храмов – 12:00.



