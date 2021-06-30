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Как отметят День Республики в Минске

Для минчан и гостей города на день празднования Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля подготовили праздничную программу, включающую мероприятия на любой возраст и вкус

По словам начальника управления культуры Мингорисполкома Виталия Бреля, сейчас рядом со стелой «Минск — город-герой» монтируется сценический комплекс и устанавливается аппаратура. С 1 июля там начнутся репетиции праздничного концерта. Еще одна сцена для выступлений размещена на площадке у Дворца спорта.
— Мероприятия пройдут во всех районах города Минска, где уже традиционно можно увидеть и номера, и развлечения. Также будет военная выставка, — уточнил В. Брель.

В местах гуляний развернут мобильные торговые точки, будут проводиться конкурсы и выступать творческие коллективы. Городские площадки будут открыты для посетителей с 12:00 до 24:00.

С 18:00 до 20:00 на площадке у стелы «Минск — город-герой» зрители смогут насладиться выступлением знаменитого российского коллектива «Хор Турецкого», а с 21:00 на сцену выйдут ведущие белорусские артисты и гости из РФ.

фото архивное, из открытого доступа

Завершится празднование Дня Республики в столице ярким салютом, который будет организован в шести точках города: в парке им. Уго Чавеса, в парке им. М. Павлова, в парке Победы, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки.
«Минск-Новости»
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