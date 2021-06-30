Это не Дельта: Назван опасный штамм коронавируса

Известно, что его активность уже была зафиксирована сразу в нескольких странах. По словам специалистов, данный штамм более устойчив и приспособлен вытеснять предыдущие варианты инфекции, которые также быстро распространяются, пишет Белновости.





К слову, новый штамм особенно станет угрозой для тех людей, которые еще не столкнулись с коронавирусной инфекцией.





Ученые отметили тот факт, что Лямбда способна изменяться и даже подстраиваться под различные внешние условия.





Предполагается, что данный штамм даже вытеснит Дельту. Людям удастся защититься от него только с помощью сильного иммунитета или вакцины, которая направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией.





Как новый штамм будет влиять на тяжесть самого заболевания – неизвестно. Ведь переболели пока что не так много людей для того, чтобы делать какие-либо выводы по данному поводу.



