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Это не Дельта: Назван опасный штамм коронавируса

В мире начал циркулировать новый и опасный штамм Лямбда.

Известно, что его активность уже была зафиксирована сразу в нескольких странах. По словам специалистов, данный штамм более устойчив и приспособлен вытеснять предыдущие варианты инфекции, которые также быстро распространяются, пишет Белновости.

К слову, новый штамм особенно станет угрозой для тех людей, которые еще не столкнулись с коронавирусной инфекцией.

Ученые отметили тот факт, что Лямбда способна изменяться и даже подстраиваться под различные внешние условия.

Предполагается, что данный штамм даже вытеснит Дельту. Людям удастся защититься от него только с помощью сильного иммунитета или вакцины, которая направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как новый штамм будет влиять на тяжесть самого заболевания – неизвестно. Ведь переболели пока что не так много людей для того, чтобы делать какие-либо выводы по данному поводу.
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