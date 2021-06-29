Шкловская колония / hrodna.life





Визит проходил в рамках мониторинга мест заключения, пишет TUT.by.





— Наш визит готовился за несколько недель, поэтому спонтанным его, конечно, не назовешь, — говорит Олег Гулак. По его словам, гостей везде сопровождали представители администрации ИК, общаться с осуждёнными они могли только в присутствии сотрудников тюрьмы — этого требуют нормы, установленные для комиссии.





— Про Ашурка никто не хотел говорить. Мне ответили, мол, Следственный комитет проводит проверку, поэтому нам не будут сообщать никаких подробностей. Мы заходили в ШИЗО, где был Витольд, это то самое помещение, которое показано на видео, которое опубликовал СК. На момент нашего визита в штрафных изоляторах было два осужденных, они ожидали перевода в тюрьму — за нарушения им изменили режим отбытия наказания. Жалоб у них не было. Но повторю: в момент общения рядом стояли сотрудники колонии.









Во время визита Гулак поднял вопрос о нашивках жёлтого цвета, которыми в колониях якобы помечают политзаключённых, пишет Еврорадио.





— Мне пояснили, что это такая форма контроля. Если человек склонен к экстремизму, нападению на сотрудников исправительного учреждения, он получает цветную нашивку. Я так и не нашел ответа на вопрос, как этот вопрос регламентирован, как решают: вешать на осужденного нашивку или нет. Исходя из практики следует, что сам факт осуждения по определенным статьям, где фигурирует политическая активность, является поводом так обозначать людей. Во время нашего визита бросилось в глаза, что люди с цветными нашивками всегда на виду: если идет отряд, они — в первых рядах, — говорит правозащитник.





В разговоре с представителями комиссии осуждённые особо не жаловались, рассказывает Гулак:





— Во время нашего визита стояла страшная жара. Но в колонии, в отличие от СИЗО, откуда поступает много жалоб, условия получше. Во-первых, нет такой скученности людей. Во-вторых, осужденные могут перемещаться по территории, выходить на улицу. В-третьих, помещения проветриваются. Кондиционеров нет, но хотя бы открывают окна. В медчасти, куда мы тоже заходили, был один осужденный пожилого возраста с тепловым ударом, ему оказывали помощь.





Глава Белорусского Хельсинкского комитета отметил, что условия содержания в Школовской колонии постепенно улучшаются.





Работа Республиканской общественной наблюдательной комиссии полтора года была на паузе из-за пандемии коронавируса. 24 июня комиссию пригласили в исправительную колонию № 17 в Шклове по инициативе Департамента исполнения наказаний МВД, которому подчиняются все исправительные учреждения. Это случилось через месяц после смерти Витольда Ашурка.