



При этом «неугодная символика» спокойно присутствует на множестве официальных документов — TUT.BY насчитал их как минимум восемь разных.





Напомним, почему «Погоня» вообще появилась на документах





БССР официально переименовали в Республику Беларусь 19 сентября 1991 года. В тот же день Верховный Совет Беларуси 12-го созыва признал историческую символику Беларуси — герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг — государственной вместо прежних советских символов. Именно поэтому «Погоню» использовали на официальных документах после 1991 года.





На первом референдуме в истории Беларуси, который прошел 14 мая 1995 года по инициативе Александра Лукашенко, приняли новую государственную символику. С тех пор с документов постепенно стала исчезать «Погоня» и начал появляться современный официальный герб.





Документы, на которых и сегодня остается «Погоня». На самом деле они есть у многих





Свидетельства о рождении

Пример документа из «переходного периода» — свидетельство о рождении 1996 года. Видимо, новый образец документа еще не утвердили (или не привезли в конкретный город), поэтому использовали старый, с «Погоней». При этом печать — уже нового образца. Прошел год с референдума.





В начале 1996 года даже печать еще была с историческим гербом. Такое свидетельство о рождении выдали в Минске.





Похожие свидетельства о рождении с «Погоней» у людей, родившихся в первой половине 1990-х, есть и сегодня.





Свидетельства и аттестаты школ





У тех, кто старше и в начале 1990-х уже оканчивал школу, на руках сейчас аттестаты с историческим гербом. Выглядят они так.









После 9 классов в то время получали вот такое свидетельство.





Дипломы учебных заведений





У многих, кто в 1990-х оканчивал университет, тоже остались дипломы с печатью «Погони». В 1994 году БГУ выдавал такой документ — отпечатанный в 1991-м и потому с гербом СССР на фоне, но с печатью исторического герба.









Практически идентично выглядел диплом 1994-го в Минском радиотехническом институте (сегодня это БГУИР). Отличается только цвет обложки, но не печать с «Погоней».





Свидетельства о браке и разводе





После свидетельства о рождении, аттестатов и дипломов часто в нашей жизни появляется еще один документ — свидетельство о браке. Если не повезет (или повезет — тут как посмотреть), потом еще и о разводе. Выглядят они примерно одинаково. И в 1990-х тоже были с историческим гербом.





Пример — свидетельство о заключении брака, выданное в сентябре 1995 года. После референдума об изменении госсимволики уже прошло четыре месяца. Но образец свидетельства и печать на нем еще с «Погоней».









Трудовые книжки





Если форматы свидетельств о рождении, браке, разводе могли отличаться от города к городу, то трудовая книжка более стандартизирована. Образцы трудовых книжек на территории Беларуси менялись в 1938, 1973, 1993, 1995 и 2014 годах. Все они действительны и сегодня, указано на сайте Минтруда.





Вариант с «Погоней», от 1993-го, выпускался всего два года — до момента, пока не прошел референдум 1995 года. Но те, кто устраивались на первую работу именно в это время, получили такую книжку. И используют ее до сих пор.









Чеки «Маёмасць»





Молодое поколение белорусов, вероятно, не знает, что это такое. В 1993 году в Беларуси приняли Закон «Об именных приватизационных чеках», который запустил программу приватизации. Согласно закону, каждый гражданин старше 16 лет получал некоторое количество чеков «Маёмасць» (это ценные бумаги). Сумма зависела от трудового стажа, наличия детей до 16 лет и других факторов.









Смысл программы заключался в том, чтобы граждане Беларуси могли участвовать в процессе приватизации государственной собственности: чеки менялись на акции предприятий, которые являлись акционерными обществами. Такие предприятия тоже создавались в рамках программы приватизации.





Со временем программу значительно урезали и видоизменили. До 2007 года чеки «Маёмасць» еще можно было обменять на чеки «Жилье» (или наоборот). Но и по сей день бумаги с изображением Мирского замка не совсем бесполезны.





Эти чеки еще действительны, и именно с «Погоней», так как других не выпускали. Правительство Беларуси решило продлить срок их обращения до 31 декабря 2022 года, пишут на сайте Госкомитета по имуществу. Чеки можно обменять на акции некоторых ОАО в Беларусбанке. Для этого нужно предъявить только сами чеки и белорусский паспорт. В 2021 г. можно стать акционером, например, Автотранспортного предприятия №4 в Витебске, СРСУ №3 в Новополоцке, Пружанского льнозавода, Новогрудского комбината школьного питания, Ивановского райагросервиса. Весь список вы можете посмотреть тут.





По состоянию на 1 июня 2017 года в стране были использованы только 60% этих чеков, говорила заместитель директора фонда «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова.