Минчанин получил 15 суток за фото пропагандиста, которое послал блогеру Мотолько
34-летний житель Минска Андрей Антонов получил 15 суток ареста за то, что отослал фото пропагандиста Александра Бенько блогеру Антону Мотолько.
Александр Бенько / Facebook
На фото предположительно автор пропагандистского канала "Желтые сливы" покупает в магазине алкоголь, пишет Еврорадио. Оно появилось в ТГ-канале Антона Мотолько, признанном властями экстремистским. 24 июня Мотолько сообщил, что парень, сделавший фото, задержан.
Как пишет @viasnanazirae, 28 июня в суде Московского района Антонова судили за "мелкое хулиганство" (ст. 19.1 КоАП). Получается, теперь можно загреметь на Окрестина даже за фото.
21:48 29/06/2021
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