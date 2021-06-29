Именно в шкловской колонии умер Витольд Ашурок. Фото: скриншот видео СК





Республиканская общественная наблюдательная комиссия при Министерстве юстиции Беларуси посетила исправительную колонию №17 в Шклове. Члены комиссии ознакомилась с условиями содержания осужденных, их питания, медико-санитарного обеспечения, организации обучения, досуга, сообщает Минюст. Также гостей познакомили с «нравственным и культурным воспитанием» осужденных, говорится в информации, пишет kp.by, показали помещения для свиданий и краткосрочных встреч.





Жалоб от осужденных не поступало, заявили в Минюсте. Однако члены комиссии отметили необходимость уделить большее внимание работе психологов с осужденными, а кроме того - «проведению комплекса мероприятий по формированию законопослушного поведения, укреплению социально полезных связей».





При этом посетители положительно оценили возможность для осужденных дистанционного обучения, занятости, спортивных соревнований, совершения видео звонков с родственниками.





Напомним, именно в шкловской колонии при до сих пор точно не выясненных обстоятельствах умер Витольд Ашурок, которого правозащитники признали политическим заключенным. На закрытом суде мужчину приговорили к пяти годам колонии, обвинив по двум уголовным статьям: «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», а также «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».







