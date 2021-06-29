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Трупы умерших от коронавируса индийцев всплывают в Ганге

На севере Индии мертвые тела, предположительно, погибших от коронавируса оказались разнесены по священной реке Ганг. Десятки трупов выбросило на берег.


Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews, сообщает Tengrinews.kz.

По мнению местных жителей, сезонное наводнение размыло неглубокие могилы - людей, видимо, хоронили наскоро. Власти организуют кремацию, в Аллахабаде, к примеру, уже сожжены 150 тел.

"Мы не эксгумируем тела, а кремируем те, которые всплыли из-за повышения уровня воды. Зона, где сконцентрированы тела, простирается на километр. По нашим оценкам, там могут быть захоронены в общей сложности 500-600 тел. При проведении обрядов принимаются все меры предосторожности", - заявил местный чиновник Нирадж Кумар Сингх.

Считается, что прибитые водой тела - это погибшие от коронавируса весной. Многие семьи не смогли провести тогда индуистскую кремацию и спускали умерших в Ганг либо хоронили их на песчаных отмелях. Официальная статистика смертности не учитывает этих людей.


 

По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии на сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом превысило 30 миллионов человек, число смертей достигло 396 730 человек. 
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