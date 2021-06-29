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В Новой Зеландии создали первый в мре прибор для похудения

Прибор крепится на челюсти и с помощью магнитов не позволяет человеку употреблять твердую пищу.


Исследователи из новозеландского университета Отаго создали устройство для похудения,  блокирующее челюсти. Об этом говорится в пресс-релизе разработки.

Аппарат называется DentalSlim Diet Control, пишет korrespondent.net. Он устанавливается на верхние и нижние задние зубы с помощью специальных болтов для фиксации, которые соединяются между собой двумя магнитами. Так, человек не может жевать твердую пищу.

"Аппарат позволяет владельцу открывать рот только на 2 мм, ограничивая рацион жидкими продуктами. При этом аппарат не мешает дышать и говорить. Участники испытания нового изобретения потеряли в среднем 6,36 кг за две недели и получили реальный стимул продолжать свой путь к снижению веса", - говорят ученые.

Устройство может установить только стоматолог. При этом, отмечается, что оно "не может вызвать никаких неблагоприятных последствий".

Тем временем, в Сети прибор смутил пользователей и она прозвали его "орудием пыток".

На критику общества разработчики ответили неоднозначно.

"Устройство не предназначено для быстрой или долгосрочной потери веса; скорее, оно нацелено на помощь людям, которым нужна операция и которые не могут сделать операцию, пока не похудеют. Через две-три недели они могут отключить магниты и удалить устройство. У них может быть период менее строгой диеты, а затем они снова вернутся к лечению. Это позволит применить поэтапный подход к снижению веса, подкрепленный советами диетолога", - заявили ученые.

Напомним, в 2016 году в США создали устройство для похудения, которое состоит из встраиваемой в желудок трубки, внешнего клапана и насоса, позволяющее отсасывать одержимое желудка.
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