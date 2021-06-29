Почему слоны в Китае двинулись в 500-километровый поход?

Фото: REUTERS





Но теперь стадо находящихся под угрозой китайских слонов поставило специалистов в совершенный тупик и своим поведением привлекло внимание всей страны, пишет BBC News.





Перемещаться на небольшие расстояния для слонов обычное дело. Но это стадо уже больше года пересекает Китай. Непонятно зачем. От прежних мест обитания они уже удалились примерно на 500 километров - колоссальное расстояние.





Слоны отправились в путь прошлой весной из заповедника Сишуаньбанна на юго-западе страны, недалеко от границ Китая с Мьянмой и Лаосом.





Они двинулись на север, и в следующие месяцы были замечены во многих городах и деревнях.





Слоны выбивали двери, нападали на магазины, крали пищу, играли в грязи, купались в канале и останавливались подремать в лесу.









Фотографии спящих слонов, снятые с дрона, облетели весь мир. Фото:REUTERS





Потом они развернулись в южном направлении. Последний раз их видели в Шицзе - поселке в окрестностях города Юйси.





Неизвестно, возвращаются ли они обратно, зачем отправились в этот поход - самый длинный за всю историю наблюдений в Китае - и что случится дальше.

Ученые в недоумении





"Сказать по совести, никто ничего не знает. Однако можно быть почти уверенным, что это как-то связано с нехваткой жизненных ресурсов - пищи, воды, укрытий. В большинстве мест, где азиатские слоны живут на воле, усиливается присутствие людей, традиционные ареалы дробятся и сокращаются", - говорит специалист по слоновьей психологии, профессор Джошуа Плотник из Нью-Йоркского университета.





Эксперт также не исключает, что причиной могло стать перераспределение ролей внутри стада.





У слонов царит матриархат. Самая умудренная пожилая слониха ведет за собой бабушек, мамаш и тетушек со слонятами обоего пола.





Самцы по достижении полового созревания движутся за основным стадом группой или в одиночку, в пределах видимости, но не смешиваясь с ним, и приходят к слонихам для коротких свиданий.





Стадо, о котором идет речь, состоит из 16 или 17 животных, включая трех самцов. Один из них ушел прочь в начале июня.





"В этом нет ничего необычного, скорее, я удивлена, что он пробыл с остальными так долго, - говорит ведущий исследователь тропического ботанического сада заповедника Сишуаньбанна, профессор Ахимса Сампос-Арсейс. - Я наблюдал за их появлениями в населенных пунктах, и они всегда держались вплотную друг к другу - это у слонов проявление стресса".





Слоны эмоционально ближе к людям, чем другие млекопитающие. Они радуются рождению слонят, печалятся о смерти члена стада, а на незнакомой территории испытывают тревогу.





Исследователей также удивило то, что две слонихи во время путешествия произвели на свет потомство.





"Слоны очень консервативны в своем поведении, для слонихи необычно отправиться в новые края, будучи на сносях. Обычно они ищут для родов самое безопасное место", - рассказала Би-би-си Лиза Оливье из базирующейся в Замбии природоохранной организации Game Rangers International.





По ее словам, знаменитые фото спящих вместе на земле слонов также способны вызвать удивление.





"Как правило, ложатся только слонята, а взрослые особи дремлют, прислонившись к дереву или термитнику. Поскольку слоны очень велики, им требуется время, чтобы в случае опасности встать на ноги, к тому же лежачее положение давит им на сердце и легкие", - заметила Лиза Оливье.





"То, что они ложились, свидетельствует о крайней усталости, непривычной для них", - говорит исследователь.





Китай - одно из немногих мест на земле, где слоновья популяция растет





"Значительную часть информации друг о друге слоны получают в инфразвуковом диапазоне - это дрожание почвы под их ногами. В городах и поселках они слышат непривычный им шум автомобилей", - добавила Лиза Оливье.





Не хватало места?





Ученые едины во мнении, что это не обычная слоновья миграция, поскольку те всегда проходят по одним и тем же маршрутам.





Китай - одно из немногих мест на земле, где слоновья популяция растет благодаря энергичным мерам по охране дикой природы.





В стране жестко преследуют браконьеров, в результате поголовье слонов в провинции Юньнань с 1990-х годов увеличилось со 193 до примерно 300.





Тем не менее, урбанизация и сокращение площади лесов ведет к сокращению ареалов обитания слонов, и они могли отправиться на поиски нового дома - туда, где больше пищи.





Эти гиганты джунглей - подлинные жующие машины, рабы собственных желудков, проводящие большую часть жизни в поисках 150-200 килограммов еды, необходимой им каждый день.





Наблюдение с воздуха





Эксперты радуются тому, что слоновий поход пока не привел к сколько-нибудь существенным враждебным столкновениям с людьми.





Выделенные властями дроны дали исследователям массу качественной информации, не тревожа животных.





Учитывая страсть людей к фотографированию, Лиза Оливье высоко оценивает уровень сотрудничества между центральным правительством, местными властями и природоохранными организациями Китая.





Чтобы направлять стадо в более безопасные места, слонам выкладывают съедобные приманки и блокируют дороги грузовиками.





"Я рад, что такой подход не слишком назойлив, - говорит Ахимса Сампос-Арсейс. - Распространенная ошибка - пытаться диктовать слонам, что им делать и чего не делать. Они терпеть этого не могут, и часто реагируют агрессивно".





Китайские СМИ ежедневно отслеживают приключения слоновьего стада. Оно сделалось "гвоздем" социальных сетей.





Все это внимание повышает интерес к сохранению слонов, и вообще дикой природы. Слава слонов-путешественников будет иметь далеко идущие последствия по всему миру, уверена Лиза Оливье.