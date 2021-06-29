“Как в заключении”: пациент жалуется на условия в брестской больнице

В первую очередь, что смутило Сергея – режим и распорядок в отделении. По его словам, в палате находится пять человек, которые могут не надевать маску. Но вот в коридор и при выходе на улицу пациент обязан это сделать, пишет 1reg.by.





«В палате температура 34 градуса. Что можно вылечить в такой жаре, если только не усугубить состояние человека? Ручки от окон на замке. Открыть окно на проветривание может только медперсонал. Двери тоже должны быть закрыты постоянно», – делится своими впечатлениями мужчина.





Жарко в эти летние дни и в больнице





Мужчина не растерялся, и при визите в больницу представителя власти высокого чина, заявил, что в таких условиях находиться сложно. К тому же, указал ему на нерабочую вытяжку.





После беседы, со слов мужчины, у руководства появились к пациенту вопросы. Сергей заявил, что имеет полное право на нормальное нахождение в стационарном отделении. Мол, руководство располагается в кабинетах с кондиционером в такую жару.





Также брестчанин обратил внимание на время прогулок. Его оказывается катастрофически мало.





«Все твердят про коронавирус. Тогда почему действует запрет на более долгую прогулку? К тому же, везде по периметру находится колючая проволока. Так раз мы находимся, как в заключении, так и дайте людям гулять столько, как и заключённые – 2 часа», – негодует мужчина.





Расписание прогулок





В выходные дни посещения запрещены. Родственники могут пообщаться с пациентами через решётку. На это также повлияло всем известное слово «коронавирус». А вот в будние дни посещения разрешены, будто и нет вируса.





Больше всего возмутило Сергея то, что пациентам распоряжения даёт сотрудник охраны правопорядка, который находится на посту: во сколько больным следует вернуться в палату.













Ещё один момент – работа лифтов. В выходные дни они не работают вообще. На пятом и шестом этажах находятся самые «неходячие» отделения: неврология и ревматология. Брестчанин задаётся вопросом, как выходить на прогулку именно этой категории граждан. Ведь времени выделено мало, а возвращаться им весьма трудно.





В лифт – по графику





Быть может беседа Сергея с представителем власти так повлияла, но уже неделю как пациенты могут пользоваться лифтом на выходных.





У брестчанина нет претензий к медработникам и лечению. Как говорит мужчина, многие моменты он понимает.



