Минздрав: Платить белорусам за вакцинирование нет необходимости
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич не видит необходимости материально стимулировать белорусов идти на вакцинацию против COVID-19.
«У нас каждый понимает и делает свой осознанный выбор. Такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет», — сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Напомним, в Москве и некоторых регионах России работодатели пообещали выплатить привившимся сотрудникам премии.
Государственный телеканал RT, например, предложил единовременные выплаты по 57 500 рублей (почти 800 долларов) каждому сотруднику, который уже прошел вакцинацию.
Источник: tutby
17:27 29/06/2021
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