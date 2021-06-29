Шатров оказался в больнице за несколько дней до того, как туда попала певица. В выходные он рассказал в Facebook о смерти соседа по палате, а утром 29 июня о кончине режиссера сообщила его жена, которая также болеет COVID-19.





По ее словам, у Шатрова было поражено 55% легких.





«Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю. Я лежу дома с пневмонией, рядом дочь Софи», — написала вдова.





Певица МакSим (Марина Максимова) также находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Она была госпитализирована с вирусной пневмонией. Как сообщают врачи, у певицы поражено 80% легких.