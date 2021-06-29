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Режиссер клипов МакSим умер от COVID-19. Он заболел за несколько дней до певицы

В России ушел из жизни 45-летний режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров. Об этом сообщила его супруга Жанна Карабалаева.

Шатров оказался в больнице за несколько дней до того, как туда попала певица. В выходные он рассказал в Facebook о смерти соседа по палате, а утром 29 июня о кончине режиссера сообщила его жена, которая также болеет COVID-19. 

По ее словам, у Шатрова было поражено 55% легких.

«Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю. Я лежу дома с пневмонией, рядом дочь Софи», — написала вдова.

Певица МакSим (Марина Максимова) также находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Она была госпитализирована с вирусной пневмонией. Как сообщают врачи, у певицы поражено 80% легких.
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