Очень заразный. ВОЗ дала рекомендации по защите от Delta-штамма
Всемирная организация здравоохранения призвала полностью вакцинированных от COVID-19 людей продолжать носить маски и применять другие меры безопасности, так как очень заразный Delta-штамм коронавируса быстро распространяется по всему миру.
«Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Они по-прежнему нуждаются в защите», — сказала официальный представитель ВОЗ Мариангела Симао.
В ВОЗ заявили, что люди должны постоянно использовать маски, находится в проветриваемых помещениях, соблюдать гигиену рук, социальную дистанцию, избегать скопления людей.
«Это по-прежнему остается чрезвычайно важным, даже если вы прошли вакцинацию, когда передача вируса в сообществе продолжается», — сказано в заявлении.
11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как «тревожный».
Там заявили, что есть доказательства того, что этот штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.
Кстати, разработчик "Спутника V" заявил о снижении в 2,6 раза эффективности вакцины против индийского штамма.
Напомним, что в Беларуси вакцинируют именно "Спутником".
"Белорусский партизан"
15:36 29/06/2021
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