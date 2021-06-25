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Очень заразный. ВОЗ дала рекомендации по защите от Delta-штамма

Всемирная организация здравоохранения призвала полностью вакцинированных от COVID-19 людей продолжать носить маски и применять другие меры безопасности, так как очень заразный Delta-штамм коронавируса быстро распространяется по всему миру.

Очень заразный. ВОЗ дала рекомендации по защите от Delta-штамма
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на CNBC.

«Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Они по-прежнему нуждаются в защите», — сказала официальный представитель ВОЗ Мариангела Симао.

В ВОЗ заявили, что люди должны постоянно использовать маски, находится в проветриваемых помещениях, соблюдать гигиену рук, социальную дистанцию, избегать скопления людей.

«Это по-прежнему остается чрезвычайно важным, даже если вы прошли вакцинацию, когда передача вируса в сообществе продолжается», — сказано в заявлении.

11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как «тревожный». 

Там заявили, что есть доказательства того, что этот штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.

Кстати, разработчик "Спутника V" заявил о снижении в 2,6 раза эффективности вакцины против индийского штамма.

Напомним, что в Беларуси вакцинируют именно "Спутником".
"Белорусский партизан"
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