ІCАО: для завершения расследования инцидента с Ryanair надо больше времени
Международная организация гражданской авиации (ІCАО) после рассмотрения промежуточного доклада решила выделить больше времени для завершения расследования инцидента с Ryanair.
Международная организация гражданской авиации до сентября продлила расследование вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Такое решение было принято в связи с тем, что Совет ICAO пришел к выводу о необходимости запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом с воздушным судном в небе над Беларусью.
Отмечается, что полученных на сегодняшний день данных не хватает для определения всех обстоятельств события и их последовательности.
11:27 29/06/2021
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