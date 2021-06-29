Международная организация гражданской авиации до сентября продлила расследование вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.





Такое решение было принято в связи с тем, что Совет ICAO пришел к выводу о необходимости запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом с воздушным судном в небе над Беларусью.



