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Шок! 7-летняя девочка выпала ночью из окна восьмого этажа в Мозыре

В Мозыре ночью 27 июня из окна восьмого этажа выпала семилетняя девочка. От травм она умерла в больнице.

Очевидцы увидели лежащего на дорожке ребёнка около двух часов ночи. К моменту приезда «скорой» девочка ещё была жива. Ее доставили в реанимацию, где еще через час она умерла.

Как сообщает «Телеканал Мозырь», девочка проживала в полной семье, она страдала аутизмом, являлась инвалидом второй группы. В семье остался младший брат девочки.

Как рассказали журналистам соседи, окно часто привлекало девочку, она забиралась с ногами на подоконник. Также они отметили, что родители не раз были замечены в нетрезвом виде.

Ребёнок упал с восьмого этажа вместе с москитной сеткой. Родители в момент трагедии спали. Официальная версия — несчастный случай.

По факту проводится проверка.
Источник: gomel.today
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