В Минске хотят открыть капсульный отель. В торговом центре под землей
В этом году ТЦ «Столица» отмечает свое 15-летие. Объект разместился на четырех этажах в подземном пространстве под площадью Независимости, а его длина соизмерима с высотой знаменитой Эйфелевой башни. Однако, ни длина, ни глубина этого ТЦ больше не завлекает покупателей. Арендные площади пустуют.
Так это может быть.
Директор торгового центра Ирина Дмуховская рассказала в эфире «Радио-Минск», что один из вариантов вернуть людей в «столицу» — капсульный отель под землей.
Ирина Дмуховская озвучила достаточно смелые проекты: как один из вариантов развития предприятия рассматривается создание капсульного отеля. Под него можно задействовать часть площадей. Директор считает, что для такого проекта есть все предпосылки: расположение в центре города, близость железнодорожного вокзала, возможность быстрого заезда-выезда. К тому же в ТЦ имеется ряд других услуг, которые окажутся кстати.
09:33 29/06/2021
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