В Минске хотят открыть капсульный отель. В торговом центре под землей

Так это может быть.





Директор торгового центра Ирина Дмуховская рассказала в эфире «Радио-Минск», что один из вариантов вернуть людей в «столицу» — капсульный отель под землей.





Ирина Дмуховская озвучила достаточно смелые проекты: как один из вариантов развития предприятия рассматривается создание капсульного отеля. Под него можно задействовать часть площадей. Директор считает, что для такого проекта есть все предпосылки: расположение в центре города, близость железнодорожного вокзала, возможность быстрого заезда-выезда. К тому же в ТЦ имеется ряд других услуг, которые окажутся кстати.



