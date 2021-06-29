+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске хотят открыть капсульный отель. В торговом центре под землей

В этом году ТЦ «Столица» отмечает свое 15-летие. Объект разместился на четырех этажах в подземном пространстве под площадью Независимости, а его длина соизмерима с высотой знаменитой Эйфелевой башни. Однако, ни длина, ни глубина этого ТЦ больше не завлекает покупателей. Арендные площади пустуют.

Так это может быть.

Директор торгового центра Ирина Дмуховская рассказала в эфире «Радио-Минск», что один из вариантов вернуть людей в «столицу» — капсульный отель под землей.

Ирина Дмуховская озвучила достаточно смелые проекты: как один из вариантов развития предприятия рассматривается создание капсульного отеля. Под него можно задействовать часть площадей. Директор считает, что для такого проекта есть все предпосылки: расположение в центре города, близость железнодорожного вокзала, возможность быстрого заезда-выезда. К тому же в ТЦ имеется ряд других услуг, которые окажутся кстати.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]