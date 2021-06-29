Было принято решение, что с 1 июля использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» станет обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран-членов ЕАЭС.





Предполагается, что развитие мобильного приложения позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.





Беларусь присоединилась к проекту ЕАЭС «Путешествую без COVID-19» в марте этого года.





Сообщалось, что данные будет передавать в систему Национальный центр электронных услуг во взаимодействии с Минздравом республики.





Такое приложение позволит гражданам без труда найти нужную лабораторию, сдать в ней тест на COVID-19, после чего результаты попадут в общую с ЕАЭС систему.





Если ПЦР будет отрицательный, то гражданину можно беспрепятственно перемещаться в границах всех стран Союза, о чем сообщает Белновости со ссылкой на "Российскую газету".



