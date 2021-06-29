Журналист Ивашин перенёс сердечный приступ в карцере

"Мне сегодня стало известно, что во время пребывания в карцере у Дениса случился сердечный приступ. Никогда ранее подобного не происходило", - написала в своём Facebook мать журналиста Людмила Ивашина в понедельник.





Как сообщалось, Ивашина задержали 12 марта в его квартире в Гродно. У него и его родителей прошли обыски, пишет Интерфакс.





Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что журналисту предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел).









Ивашин занимается расследованиями, сотрудничает с газетой "Новы час" и международным волонтерским расследовательским сообществом InformNapalm. По информации БАЖ, последним его материалом для газеты была статья о том, как украинские экс-беркутовцы успешно устроились на службу в белорусскую милицию.



